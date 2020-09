Elezioni Regionali: domani visita dell'On. Maurizio Lupi a Sanremo, incontro pubblico per sostenere Bissolotti (Liguria Popolare)

Domani, sabato 5 settembre, visita a Sanremo per Maurizio Lupi leader di “Noi con l'Italia”. L'onorevole ed ex ministro delle infrastrutture e trasporti, arriverà nella città dei fiori per un incontro pubblico a sostegno della campagna elettorale di Antonio Bissolotti, vicepresidente di Liguria Popolare e candidato al consiglio regionale della Liguria nella lista Liguria Popolare – Forza Italia. Alle 16, Lupi e Bissolotti incontreranno simpatizzanti e sostenitori in piazza dei Dolori nella Pigna di Sanremo.