Elezioni regionali. Claudio Scajola chiede un centrodestra ‘più al centro’, Giorgia Meloni replica “Noi lavoriamo per la compattezza della coalizione” (Video)

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi a Sanremo per lanciare la volata elettorale dei candidati ponentini, ha risposto ai nostri microfoni alle parole del sindaco di Imperia, Claudio Scajola. Il 18 agosto Scajola aveva auspicato un centrodestra “più al centro” (leggi la notizia cliccando QUI) per evitare l’ascesa dei populismi, parole alle quali oggi ha replicato Giorgia Meloni.

“Non so a cosa facesse riferimento, noi in questi anni abbiamo lavorato in modo serio, concreto e coerente e forse quella coerenza è proprio il tratto distintivo di Fratelli d’Italia - ha dichiarato ai nostri microfoni Giorgia Meloni - mi è parso che il tema del moderatismo e del centrismo si sovrapponesse al trasformismo, noi non siamo così e abbiamo le idee molto chiare, in questa fase dobbiamo lavorare sulla compattezza della coalizione”.

Fotogallery Tonino Bonomo