Bordighera: i Consiglieri di opposizione sperano che la scuola inizi regolarmente il 14 settembre

“Nulla è trapelato ad oggi dall’Amministrazione di Bordighera sulla data per la riapertura della Scuola. L’argomento è oggetto di raccomandazioni contradditorie da parte di sindaci, medici, e presidenti di Regione, a causa del potenziale conflitto di utilizzo degli edifici scolastici dove il 14 settembre dovrebbe ricominciare l’attività scolastica e il 20 e 21 settembre dovrebbero essere allestiti i seggi elettorali”.

Intervengono in questo modo i Consiglieri di opposizione a Bordighera, in relazione all’inizio della scuola fissato per il 14 settembre, quando pochi giorni dopo si svolgono le elezioni. “L’augurio che ci sentiamo di fare – proseguono è che la data del 14 prevista da mesi per l’inizio della scuola sia rispettata, dando una dimostrazione di puntualità e di impegno proprio a quei giovani che la Scuola ha il compito di educare. Gli stessi Consiglieri accompagnano tuttavia questo augurio con la richiesta, inviata il 31 agosto al Sindaco e all’Assessore alla Scuola di Bordighera, che i seggi elettorali vengano istituiti fuori dagli edifici scolastici. Dall’inizio di questo mese sono proliferati sulla stampa nazionale gli articoli che riportano decisioni favorevoli di varie Prefetture alle richieste dei Comuni di spostare i seggi elettorali fuori dalle Scuole. Quest’anno in particolare usare gli edifici scolastici come sede di seggi darebbe un messaggio diseducativo ai nostri giovani (‘la scuola e’ sempre sacrificabile, quindi non è importante’), e sarebbe un insulto all’efficienza se imponesse duplicazione del tanto lavoro di riorganizzazione degli spazi e sanificazione che si è dovuto fare per la riapertura della scuola”.

“Indipendentemente da quale posizione prevarrà a riguardo della data per la ripresa scolastica – terminano i Consiglieri di opposizione a Bordighera - ci auguriamo che una delle buone ricadute della polemica e della pandemia sia di liberare la scuola in modo definitivo per gli anni futuri dall’onere di accomodare il calendario della vita politica cedendo spazi, e sacrificando tempi e continuita’ del processo educativo. I Comuni e le Prefetture sapranno attivarsi e trovare ubicazioni alternative”.