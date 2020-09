Pigna: nel piccolo centro della Val Nervia tutto pronto per il via alla scuola, l'Amministrazione ha lavorato d'anticipo

La situazione scuole è sempre stata un problema da molti punti di vista perché le parti in causa sono diverse: Comuni per quanto concerne gli edifici ospitanti ed i trasporti attraverso gli scuolabus, Ministero dell’Istruzione per il personale ma anche regioni e province per quanto concerne trasporti, bandi ed altro.

Il 2020 vede entrare in gioco anche le Asl per garantire maggior sicurezza da un punto di vista sanitario, essendo ancora in piena emergenza Covid. L’Amministrazione comunale di Pigna si è mossa con largo anticipo partecipando ad un bando per l’efficientamento energetico che ha permesso alle nostre scuole di risolvere alcuni problemi. Tra questi lo smantellamento e la sostituzione della obsoleta canna fumaria, la cappottatura di un’ala della scuola d’infanzia per rendere l’ambiente più sano e caldo, con un minor consumo energetico e la sostituzione di termoconvettori nel refettorio scolastico della scuola primaria. Sono state anche messe in sicurezza tutte le finestre che non erano ancora state dotate di protezioni ai davanzali.

Attraverso la partecipazione ad un Pon per adeguamento spazi ed aule che ha fruttato 3.000 euro, si sono potuti fornire 4 asciugamani elettrici destinati alle scuole secondarie e 8 veneziane per oscurare la sala polivalente, facente parte dell’edificio scolastico, utilizzata come ambiente per la classe più numerosa (17 studenti) che non potrà essere più ospitata nella stessa aula dell’anno precedente a causa delle nuove misure sul distanziamento.

Il Comune ha partecipato ad un nuovo Pon di circa 36.000 euro per poter acquistare ed installare delle pareti mobili che trasformerebbero in due aule capienti lo spazio della sala polivalente. In questo modo si potrebbe venire incontro anche alle esigenze di altri Comuni non dotati di spazi sufficienti. “Speriamo che quest’ultimo Pon venga preso in considerazione – evidenzia l’Amministrazione di Pigna - poiché, al momento attuale, non siamo in grado di operare con fondi comunali per l’adeguamento della suddetta sala secondo il nostro progetto”.

E’ stata inoltre potenziata la rete internet per permettere a docenti e ragazzi di lavorare più agevolmente con i dispositivi informatici: “Grazie ad una collaborazione con Riviera Trasporti – proseguono dal Comune - quest’anno siamo in grado di garantire lo spostamento di tutti gli studenti provenienti da Rocchetta Nervina, Isolabona ed Apricale e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Pigna. Permane una difficoltà a garantire il trasporto per i bambini e ragazzi di Buggio e Castelvittorio perché siamo in attesa di autisti con requisiti utili per guidare lo scuolabus di proprietà del Comune. Il bando è stato pubblicato sulla home page del Comune di Pigna ed invitiamo quanti siano interessati a rispondere celermente poiché scadrà il 7 settembre. Se non riceveremo richieste ci vedremo costretti a non fornire più questo servizio, così utile alla nostra comunità. Sarebbe un vero peccato, visto che abbiamo il mezzo, abbiamo i numeri che ci consentono di rispettare la normativa Covid ed abbiamo le richieste”.

Purtroppo il problema dei trasporti si pone tutti gli anni e riguarda sia lo scuolabus, che andrebbe sostituito con uno nuovo, sia l’autista che viene assunto periodicamente con un progetto di cantiere scuola-lavoro: “Non riteniamo giusto che il problema dei trasporti sia scaricato tutto sui Comuni, visto che molti di essi, non possiedono né fondi e nè organici necessari per risolvere alla radice questo problema. La scuola è un diritto e tutti i bambini e ragazzi dovrebbero essere messi in condizione di poter raggiungere le sedi scolastiche il più agevolmente possibile. Riteniamo che dovrebbe essere una priorità dello Stato e delle Regioni quella di creare delle convenzioni con le ditte del trasporto pubblico perché forniscano un servizio dedicato ad un prezzo accessibile ai Comuni ed alle famiglie”.

Per quanto riguarda il personale (docenti e personale Ata) il Comune auspica di avere tutto l’organico necessario in tempo per il 14 settembre, ma questo non è materia di Amministrazione Comunale: “Ci sentiamo comunque di ringraziare la Dirigente scolastica e la segreteria per aver risposto alle nostre richieste di arredi, due lavagne interattive mobili e materiale sanitario; anche i collaboratori scolastici hanno lavorato nei mesi estivi per aiutarci ad igienizzare e preparare gli ambienti per l’inizio di questo nuovo anno scolastico. Ringraziamo anche il sig. Siboldi che, con altri volontari, sta pitturando alcuni spazi della scuola dell’Infanzia”.

Ultimo, ma non da ultimo, il Comune provvederà ad una sanificazione certificata in tutti gli ambienti, compresi quelli utilizzati per le prossime votazioni: “Siamo certi che continuando a cooperare in sinergia tutto procederà nel migliore dei modi, anche in tempo di Covid”.