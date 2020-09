Sanremo: troppi incidenti sull'Aurelia Bis, scende a 70 il limite di velocità sul tratto a doppia corsia

E' passato da 90 a 70 km/h il limite di velocità sull'Aurelia Bis. Il cambio è stato attuato in entrambi i sensi di marcia, sul tratto a doppia corsia tra Sanremo e Taggia. Una modifica che sta facendo discutere ma nata da una decisione presa dall'ente proprietario, Autostrada dei Fiori.

Il motivo? Troppi incidenti negli ultimi anni principalmente dovuti all'eccesso di velocità. Così nonostante i frequenti controlli delle forze dell'ordine per rilevare la velocità, si è optato per un sensibile abbassamento dei limiti. 20 km/h in meno rispetto al passato, anche se la modifica non è ancora stata pienamente recepita da automobilisti e motociclisti.

Infatti, il rettilineo, in entrambi i sensi di marcia, viene ancora percorso a velocità ben al di sopra dei limiti. Un problema che era già noto quando i cartelli indicavano i 90 km/h e a maggior ragione lo diventa adesso adesso, che il limite massimo è sceso a 70 km/h. Non si tratta di una modifica provvisoria, anzi da indiscrezioni emerge che questa è la decisione definitiva presa dall'ente proprietario del tracciato. VIDEO SERVIZIO





I cartelli con le nuove velocità massimali autorizzate sono in fase di posizionamento. Ad esempio, nel tratto su Sanremo, da San Martino fino all'uscita di Valle Armea, a causa di un cantiere che ha ridotto la carreggiata a una corsia, non sono ancora stati tolti i cartelli con il vecchio limite. La modifica, in questo caso è visibile solo a partire da Valle Armea verso Taggia. Nei prossimi giorni, al termine dei lavori, anche questo tratto diventerà a 70 Km/h.