Coronavirus: 19 positivi in più in Liguria, nessuno in provincia dove c'è un nuovo caso in terapia intensiva

Sono 19 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Nella nostra provincia sono 2 di cui uno da attività di screening e un contatto di caso.

Tre sono quelli in Asl 2 (Savona) di cui: un contatto di caso, uno da attività di screening e un rientro dall’estero. Due casi in Asl 3 (Genova) di cui un contatto di caso e uno da attività di screening. Ben 12 i nuovi casi in Asl 5 (Spezia) di cui 8 contatti di caso e 4 da attività di screening. La specificazione della Asl, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Con i 19 nuovi casi di Coronavirus, il numero dei positivi arriva a 10.970. Gli attualmente positivi, invece, sono 1.605 (+11). Effettuati 1.721 tamponi (totale 239.123), con un positivo ogni 90. In provincia di Imperia i positivi sono 83, gli stessi di ieri. Sotto i dati.

Totale tamponi effettuati: 239.123 (+1.721)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 10.970 (+19)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.480 (+19)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.490 (-)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.605 (+11)

Casi per provincia di residenza

Imperia 83 (-)

Savona 206 (+1)

Genova 869 (-2)

La Spezia 228 (+11)

Residenti fuori regione o estero 81

Altro e in fase di verifica 138

Ospedalizzati: 44, 5 in terapia intensiva (+5)

Asl 1 - 3 - nessuno in terapia intensiva (+1)

Asl 2 - 7 (-)

Policlinico San Martino - 5 - uno in terapia intensiva (+2)

Galliera - 3 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 4 - 1 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 5 - 24 - 4 in terapia intensiva (+2)

Isolamento domiciliare: 516 (+14)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.794 (+8)

Deceduti: 1.571 (0)