Sanremo: assembramento tutte le mattine per fare il tampone covid al laboratorio Asl di via Fiume (Foto)

Sono molte le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, in riguardo all’assembramento che, ogni mattina, si crea in via Fiume davanti al laboratorio Asl dedicato proprio ai tamponi anti covid. Una situazione che, in particolare al lunedì, vede diverse persone assiepate sul marciapiede, tra l’altro vicino a una fermata del bus, in attesa del proprio turno.

Abbiamo quindi chiesto spiegazioni all’Asl e pare che la situazione sia causata da una sorta di difficoltà nell’organizzare le persone in coda per un prelievo che, di fatto, dura pochi secondi. Sono decine e decine le richieste di tampone e, dato che il test dura un paio di minuti, sarebbe impossibile dare appuntamenti a distanza di un quarto d’ora per evitare che si crei coda. Da tenere in considerazione anche che molti dei pazienti che hanno prenotato l'appuntamento si presentano con molto anticipo creando, di fatto, code e assembramenti.

L’unica soluzione possibile sarebbe una migliore organizzazione dei pazienti in coda, sempre sperando nel buonsenso del prossimo. Purtroppo gli assembramenti sono all'ordine del giorno e, basta muoversi tra spiagge, locali e zone della movida per rendersene conto. E, pur essendo tali in qualsiasi situazione, vederli proprio per attendere il turno per i tamponi, è quanto meno deplorevole. Ci auguriamo che l'Asl possa intervenire, senza dimenticare che anche altri assembramenti che si vedono ovunque ogni giorno vengano controllati.

“La sede di via Fiume a Sanremo ha eseguito ieri circa 40 tamponi ai cittadini convocati dall’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica - spiegano da Asl1 - ai fini di rispettare le norme anticovid, all’interno della sede è consentito l’accesso ad solo un cittadino alla volta e questo determina spesso una coda lungo il marciapiede, all’esterno della sala da parte di chi è in attesa di effettuare il tampone. Gli appuntamenti vengono dati cadenzati temporalmente dall’ufficio ma si segnala che spesso i cittadini convocati arrivano in anticipo rispetto all’orario prefissato e sono frequenti anche i casi di cittadini che si presentano senza convocazione anche solo per chiedere informazioni. Tali dinamiche accentuano ulteriormente il rischio di assembramento lungo un tratto di strada centrale dove non manca il passaggio pedonale. A fronte della necessità di effettuare un sempre maggior numero di tamponi alla cittadinanza, l’Asl1 si sta attivando al fine di trovare una soluzione alternativa. L’Asl1 rinnova ai cittadini la richiesta collaborazione”.