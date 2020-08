Politica |

#alvoto – Veronica Russo (Fratelli d’Italia): “Il nostro entroterra è importante, i piccoli comuni non si devono sentire abbandonati”

“Le problematiche dell’entroterra sono legate soprattutto all’aspetto idrogeologico e a quello delle strade – ha detto Veronica Russo - bisogna investire sulla prevenzione, sviluppando azioni mirate per il mantenimento e la sicurezza del territorio”.

“L’obiettivo è quello di ripopolare i paesi dell'entroterra, perché sono la base della nostra cultura”. A sostenerlo è Veronica Russo, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per Giovanni Toti Presidente, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “L’entroterra è una componente importantissima, composta da 50 Comuni con cui bisogna confrontarsi per quelli che sono i problemi del territorio – ha detto - L’entroterra è importante dal punto di vista economico per il turismo culturale, enogastronomico e sportivo, per non parlare poi del ruolo dell’agricoltura e della floricoltura”. Quali le necessità dell’entroterra? “Le problematiche dell’entroterra sono legate soprattutto all’aspetto idrogeologico e a quello delle strade che devono essere sicure ed efficienti – ha risposto Veronica Russo - In questo senso prevenire è meglio che curare, bisogna quindi investire sulla prevenzione, sviluppando azioni mirate per il mantenimento e la sicurezza del territorio. I piccoli comuni non si devono sentire abbandonati". Guarda l’intervista integrale:

