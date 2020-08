Sanremo: le prime parole del consigliere Paolo Masselli “Un nuovo mondo da scoprire, porterò i miei valori in consiglio comunale” (Video)

La nomina di Giuseppe Faraldi ad assessore a Turismo, Sport e Manifestazioni libera un posto in consiglio comunale. Il primo tra i non eletti nella lista ‘Alberto Biancheri Sindaco’ è Paolo Masselli che, quindi, si appresta al proprio esordio nella politica matuziana.

Le prime dichiarazioni del neo consigliere Paolo Masselli

“È tutta una novità, un mondo da scoprire - dichiara ai nostri microfoni Paolo Masselli - sono emozionato, mi piace, mi sono candidato perché mi sono sempre detto che non era giusto lasciar decidere sempre agli altri ed è giusto mettersi in gioco. Mi reputo una persona onesta e genuina e porterò questi valori in consiglio comunale. Una dedica al nostro sindaco, lunga vita a questa amministrazione e crediamo nel fare le cose fatte bene in questo momento storico difficile”.

“Sulla vicenda che ha riguardato Alessandro Sindoni preferisco non esprimermi perché non conosco i fatti - conclude Masselli - ma mi dispiace che l’amministrazione comunale di Sanremo abbia perso una persona come lui”.