Sanremo, nuova adesione a Futuro Nazionale: Emanuele Del Compare entra nel movimento

Nuovo ingresso nella scena politica locale. L’avvocato Emanuele Del Compare ha annunciato la sua adesione a Futuro Nazionale, segnando un ulteriore passo nel proprio percorso di impegno pubblico.

In una nota, Del Compare ha ripercorso le tappe principali della sua esperienza politica, iniziata in Forza Italia, dove ha ricoperto il ruolo di vice coordinatore cittadino sotto la guida di Gianni Rolando. Successivamente ha contribuito alla fondazione del progetto civico Sanremo Azzurra 2.0.

L’avvocato ha ricordato anche il coinvolgimento nella campagna elettorale per le ultime amministrative, durante le quali ha fatto parte del comitato di coordinamento a sostegno della candidatura a sindaco di Rolando. Un’esperienza che, ha spiegato, "ha rafforzato il valore della responsabilità e della coerenza".

Motivando la nuova scelta politica, Del Compare ha dichiarato di condividere la visione del movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, citando tra le priorità "la tutela dell’Italia, il rafforzamento della sovranità nazionale e la difesa della nostra identità". Nel suo messaggio ha inoltre rivolto un ringraziamento a Marco Lupi per il supporto ricevuto durante il percorso.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale sanremese Daniele Ventimiglia, che ha accolto l’ingresso dell’avvocato nel movimento sottolineando come il suo contributo porterà "nuove energie, competenze e un valore aggiunto al radicamento sul territorio".