Regionali: Luigi Sappa al mercatino di Pieve di Teco: “Necessario sostenere le produzioni agroalimentari e artigianali”

Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Polis – Forza Italia – Liguria Popolare, all’interno della coalizione del presidente Giovanni Toti, prosegue la sua campagna elettorale in tutto il territorio del Ponente ligure. Nella mattinata di oggi si è recato a Pieve di Teco, dove ha incontrato alcuni amministratori locali e visitato il tradizionale mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato. Nell’occasione, Sappa si è intrattenuto anche con diversi cittadini, piccoli imprenditori e commercianti, che gli hanno ribadito la propria stima e fiducia per il prossimo impegno in Regione.

Sottolinea Luigi Sappa: «Il territorio del nostro entroterra, oltre alle ricchezze che ci offre una natura incomparabile, ha grandi risorse dal punto di vista delle produzioni agroalimentari e dell’artigianato, frutto dell’impegno, delle capacità e direi anche del coraggio di tanti piccoli imprenditori e artigiani. Queste persone non vanno lasciate sole. In Regione lavoreremo per fornire loro gli strumenti necessari a proseguire sempre meglio nelle loro attività. La gente dell’entroterra non vuole parole e neanche sussidi. A loro basta avere il modo di poter lavorare e dimostrare ciò che sanno fare, magari con meno burocrazia e sarà in questo senso che lavoreremo nei prossimi cinque anni».