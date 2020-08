Regionali: Giovanni Toti fa tappa a Santo Stefano al Mare per presentare la sua lista con ‘Cambiamo’ e invitare tutti i cittadini al voto

Questo pomeriggio Giovanni Toti ha fatto tappa a Santo Stefano al mare per incontrare la popolazione e presentare il programma che lo vede candidato come presidente alle prossime elezioni regionali, assieme a lui Marco Scajola, in lista per “Cambiamo”.

Il presidente uscente ha incontrato anche il sindaco Elio Di Placido e il candidato, già primo cittadino per due mandati, Marcello Pallini con il suo gruppo “Insieme” lista unica alle prossime elezioni amministrative comunali del 20 e 21 settembre.

Giovanni Toti ha voluto far seguire al recente appello di Marcello Pallini sull'importanza di recarsi al voto, un suo personale messaggio: “Vi ringrazio per essere qui oggi in questa giornata di agosto, vuol dire che siete convinti e affezionati a questo progetto politico, quello di Marcello e il nostro. Le campagne elettorali non servono solo per contarsi ma anche per l'impegno. E' un bell'esempio essere qui oggi e credo anche che lo sarà convincere le persone, il 51 %, ad andare a votare e mettere assieme alla scheda nell'urna la propria voglia di partecipare e di dire la propria”.

Anche Marco Scajola, ha invitato i cittadini a recarsi al voto: “Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza a questa splendida lista e all'amico Marcello Pallini. Bisogna andare a votare, faccio un appello al voto: c'è un'unica lista e si deve raggiungere il 51% è importante che i cittadini vadano a votare scegliendo i propri rappresentanti”.