Presso Hotel NH (EX JOLLY) di La Spezia in via Xx settembre n. 2, lunedì 31 agosto 2020 si terrà la presentazione della lista Grande Liguria insieme al candidato alla carica di Presidente Giacomo Chiappori.

"Un'occasione per lanciare un sasso contro il muro del conformismo arrogante del pensiero unico del regime, un'occasione per sentir parlare di temi nuovi e vitali:

- Statuto Speciale

- Fusione dei comuni;

- Abolizione di ALISA;

- No alla privatizzazione della sanità ligure".