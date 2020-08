Elezioni regionali: mercoledì prossimo, presentazione lista 'Grande Liguria' insieme al candidato alla carica di Presidente Giacomo Chiappori

Presso Villa Cambiaso, in via Torino 10 a Savona, alle ore 16.00 di mercoledì 2 settembre, si terrà la presentazione della lista Grande Liguria insieme al candidato alla carica di Presidente Giacomo Chiappori.

Roberto Paolino, Coordinatore per la Provincia di Savona di Grande Liguria: “Quel ragazzino che con una pietra ha fatto scattare la rivolta. Oggi è di massima attualità questo simbolo: sta risvegliando persone rassegnate e chi ha ancora un​ grande orgoglio del proprio percorso politico e voglia di cambiare una politica che oggi non produce grandi ideali ma solo opportunismo. Su la testa; e lo dico ai Liguri, ma soprattutto ai tanti amici che sono in crisi perché vedono cose orribili e non vogliono rassegnarsi a partiti tutti uguali, senza idee e che non fanno più politica con la P maiuscola ma solo un circolo di affari piccolo cabotaggio”.