Elezioni regionali: incontro di Scajola e Toti con il sindaco di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore

Oggi pomeriggio il Presidente Giovanni Toti accompagnato dall’assessore regionale Marco Scajola ha incontrato il Sindaco di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore ed i suoi collaboratori. Dopo un giro nel centro storico per incontrare i commercianti, hanno effettuato un sopralluogo ai lavori per la pista ciclabile, lavoro finanziato dal Comune di San Lorenzo al Mare e dalla Regione Liguria con il Fondo Strategico. “Questo tratto di pista ciclabile è fondamentale per completare l’intera opera nel Ponente” - afferma Marco Scajola- “ Abbiamo finanziato questo tratto, come ne abbiamo finanziati e ne finanzieremo altri in provincia di Imperia.”