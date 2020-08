Elezioni: l’agenda di domani del candidato Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in provincia di Imperia

Il Candidato alla Presidenza della Regione Liguria domani sarà in visita in provincia di Imperia.



- Ore 10.30 - Visita al mercato di Arma di Taggia e Gazebi della coalizione di centrodestra (Via Paolo Boselli 2, Arma di Taggia)

- Ore 12 - Incontro con il Sindaco di Sanremo (Corso Cavallotti 59, Sanremo)

- Ore 14 - Visita ai cantieri Amer Yacht (Via del Castillo 17, Sanremo)

- Ore 15 - Incontro l’amministrazione comunale di Costarainera e la società acquirente dell’edificio ex Barellai, venduto da Arte Ge (Piazza Vittorio Emanuele 5, Costarainera)