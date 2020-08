Controlli anti-covid al confine, Sappa concorda con Scullino: “Contemperare esigenze di salute e di lavoro”

“Abbiamo avuto notizia della possibilità di controlli reciproci Italia-Francia al confine per il Covid e concordo assolutamente con la posizione ragionata del sindaco di Ventimiglia Scullino”.

Parole di Luigi Sappa, candidato del centrodestra al consiglio regionale ligure, per Polis, Forza Italia e Liguria Popolare.

“Dobbiamo, come dice Scullino - continua Sappa - avere la massima cautela per tutelare la salute dei nostri concittadini, ma nello stesso tempo non possiamo bloccare una economia che è fondamentale per tutta la Riviera. Quindi occorre predisporre misure che contemperino entrambe le esigenze e ritengo si possa fare in accordo anche con le amministrazioni locali che devono essere coinvolte”.