Bordighera: oggi in corso Italia il gran finale del Book Festival 2020, incontri e presentazioni dalle 10 alle 18.30

Quarto e ultimo giorno della settima edizione del Bordighera Book Festival (dalle 10 alle 20).

Il programma:

ore 10 Corso Italia, apertura stand case editrici

ore 10.30 spazio amici di Luis, laboratorio a cura di Robirò (10.30 - 19) “La Gabbianella Fortunata impara a volare”

ore 11 Milleluci, Valeria Copperi “ViaggiAmo” emozioni a colori Ed. Yume

ore 16.30 Milleluci, Michela Cavaliere “Akiko (saga)” Astro edizioni

ore 17 Buga Buga, Bruno Morchio “Dove crollano i sogni” Nero Rizzoli

ore 17.15 Milleluci, Cristiano Tassinari e Gualtiero Papurello “Pesci grossi” Atene del Canavese

ore 17.45 Buga Buga, Corrado Ramella e Diego Rossi “Alpi Azzurre” Fusta Editore

ore 18 Milleluci, Graziano Consiglieri “Il paese dove non moriva nessuno” Araba Fenice edizioni

ore 18.30 Buga Buga, Lorenzo Beccati "Giallo al Cabaret" Solferino edizioni

http://www.bordigherabookfestival.it/?it/bbf/autori/autori-2020/gli-autori-dell-edizione-2020/&q=r2cd3ru1Cms%3D

Mostre in corso Italia

"La conoscenza senza consapevolezza è inutile" mostra fotografica a cura di Chiara Mazzocchi

“Intervallo” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli...” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia

Laboratorio e animazione per bambini

“Gli amici di Luis” 4 giorni di divertimento per ricordare il grande Luis Sepúlveda a cura di Robirò (10,30 – 19,00). “La Gabbianella Fortunata impara a volare” ...per imparare a volare con la fantasia e l’immaginazione.

Parcheggi

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet

Ufficio stampa: Paola Savella

338/7338321 – info@espansioneeventi.it - info@bordigherabookfestival.it

