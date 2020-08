Il Caseificio Alberti di Genola ospite su Rai Uno per il programma "Linea Verde"

La ditta Alberti protagonista su Rai Uno, per il programma "Linea Verde": le telecamere della principale rete televisiva italiana sono entrate nel caseificio piemontese che fa capo alla famiglia Alberti, per documentare la produzione del Grana Padano Dop.



A presentare al conduttore Federico Quaranta il caseificio – la sua storia e le caratteristiche peculiari legate alla lavorazione artigianale del Grana Padano – sono stati Alberto Alberti e Matteo Alberti, rispettivamente seconda e terza generazione dell’azienda di origine imperiese e dalla chiara tradizione familiare, dal 1948.



A concludere il servizio televisivo, la marchiatura a fuoco di una forma direttamente all’interno del magazzino di stagionatura a opera di Roberto Fochi, funzionario del Consorzio di Tutela Grana Padano.



Per Alberto Alberti "è stata davvero una bella soddisfazione poter illustrare il nostro caseificio a un pubblico così grande, è la prima volta che abbiamo avuto l’onore di ospitare Rai Uno in azienda, le riprese sono state svolte con la grande professionalità di Federico Quaranta e con altrettanta disponibilità e gentilezza da parte di tutto lo staff. Ringrazio il Consorzio di Tutela Grana Padano per la preziosa opportunità che ci ha dato".



Un’opportunità prestigiosa che completa e rilancia un percorso di investimenti e di crescita da parte del Caseificio Alberti, sia per la quantità prodotta, sia soprattutto per la qualità raggiunta.



A questo riguardo, il Grana Padano prodotto nel caseificio con sede a Genola è stato valutato e recensito a marzo 2020 dalla Guida "I Formaggi d’Italia" de L’Espresso, ottenendo il massimo del punteggio: "Con 23 mesi di stagionatura, il loro formaggio è un prodotto eccellente sotto tutti i profili. Equilibrato e armonico, si caratterizza per un’intensità aromatica importante e grande complessità. Considerando il rapporto tra le caratteristiche aromatiche e l’età, le potenzialità sono elevate. Magnifico".



Nel 2019, il caseificio ha prodotto circa 25mila forme: per numero di forme prodotte, il Caseificio Alberti è quindi il principale caseificio piemontese produttore di Grana Padano. L’anno prossimo, nel 2021, la sede piemontese della ditta Alberti festeggerà 50 anni.



Storico programma televisivo della Rai, questa edizione estiva di "Linea Verde" sta registrando ascolti che superano i 2 milioni di spettatori, con uno share del 16%. L’appuntamento è quindi sabato 29 agosto, alle ore 12.25 circa, su Rai Uno.