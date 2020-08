Eventi |

Rugby protagonista sabato a Sanremo. Ne parlano a ‘2 ciapetti con Federico’ Emanuele Capelli e Roberto Manghi

Sabato alle ore 19, presso il campo di Pian di Poma, si incontreranno tra il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby.

Amichevole di lusso sabato 29 agosto a Sanremo, presso il campo di Pian di Poma alle ore 19, tra il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby. A parlarne, ospiti della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, sono stati il fondatore e vicepresidente del Sanremo Rugby Emanuele Capelli e il direttore generale e capo allenatore del Valorugby Emilia Roberto Manghi. L'evento, ideato per celebrare i dieci anni del Sanremo Rugby si terrà, in rispetto della normativa anti Covid, a porte chiuse presso il campo di Pian di Poma, alla presenza dei giocatori tecnici e stampa. Per tutti gli appassionati e i tifosi saranno trasmessi alcuni spezzoni dell'incontro in diretta sulla pagina Facebook del Sanremo Rugby. Guarda le interviste:

Federico Marchi

