I grandi nomi della palla ovale arrivano a Sanremo per un evento internazionale: il 29 agosto si incontrano il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby. L'evento, ideato per celebrare i dieci anni del Sanremo Rugby si terrà, in rispetto della normativa anti Covid, a porte chiuse presso il campo di Pian di Poma, alla presenza dei giocatori tecnici e stampa. Saranno trasmessi alcuni spezzoni dell'incontro in diretta sulla pagina facebook del Sanremo Rugby (https://www.facebook.com/sanremorugby), per tutti gli appassionati e i tifosi. Il club ha inoltre strutturato accordi per trasmettere in streaming la versione integrale del match.



Un importante evento per la realtà rugbistica sanremese, collocata al centro del movimento sportivo ponentino, fondatrice del progetto provinciale di Rugby e della Sanremo Sport & Tourism, associazione sportiva gestrice dell'impianto di Pian di Poma.



A breve il programma dell'evento e dei suoi protagonisti. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.sanremorugby.it