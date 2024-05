Sanremo, Il piccolo cottolengo "Don Orione" accoglie i Carabinieri per una visita speciale agli ospiti (foto)

Con grande emozione il Piccolo Cottolengo di Sanremo ha accolto anche quest’anno la visita dei Carabinieri della Compagnia di Sanremo, che hanno portato gioia e speranza agli ospiti.

Dopo il grande successo della visita del giugno dello scorso anno, i Carabinieri sono stati accolti con grande entusiasmo da ospiti e dal personale della struttura. Guidati dal Capitano Massimiliano Corbo, l’arrivo dei militari è stato particolarmente ad effetto grazie all’ingresso nel chiostro dell’Alfa Giulia con i colori d’istituto, regalando una suggestiva emozione a tutti i presenti.

La visita si è svolta quindi in un clima di grande cordialità e partecipazione, dimostrando ancora una volta la vicinanza dell’Arma alle persone più fragili. Durante l’incontro, infatti, i Carabinieri hanno avuto l’opportunità di visitare il reparto Alzheimer, inaugurato lo scorso 7 dicembre. Questo Reparto innovativo è stato progettato per offrire un ambiente stimolante e sicuro per i pazienti e include anche una cabina del treno (ricostruita accuratamente per offrire agli ospiti un’esperienza terapeutica unica), la stanza del rilassamento e il giardino Alzheimer.

Una risposta adeguata quindi, al passo con le nuove conquiste scientifiche che sempre più propongono una terapia alternativa al massiccio uso dei farmaci.

I Carabinieri hanno potuto osservare da vicino la struttura e le attività proposte, esprimendo il loro apprezzamento per il lavoro svolto dal personale del Piccolo Cottolengo. Un momento particolarmente toccante è stato l’incontro con Maurizio, un ospite del reparto disabili che sogna di diventare un Carabiniere. L’entusiasmo e la determinazione di Maurizio hanno colpito profondamente il Capitano Corbo e tutti i Carabinieri presenti.

Il Direttore del Piccolo Cottolengo, Don Fulvio Ferrari, ha espresso la sua gratitudine per la visita dei Carabinieri, sottolineando l’importanza di questi momenti di vicinanza e condivisione per gli ospiti della struttura. "La presenza dei Carabinieri rappresenta un segno tangibile di solidarietà e affetto verso i nostri ospiti, ed è un grande onore accoglierli qui” ha dichiarato Don Fulvio.

La visita dei Carabinieri non è stata solo un gesto simbolico, ma un vero e proprio momento di condivisione e umanità. La loro presenza ha portato un sorriso sui volti degli ospiti e ha rafforzato il legame tra l’Arma e il Piccolo Cottolengo “Don Orione”di Sanremo.