Vallecrosia, giornata della prima confessione: a San Rocco i genitori diventano attori (Foto)

Genitori diventano attori per un giorno in occasione della prima confessione dei loro figli. E' successo sabato scorso nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.

Hanno fatto una sorpresa ai loro figli portando in scena la drammatizzazione della parabola 'padre misericordioso'. "Una sorpresa che i genitori hanno voluto fare ai loro figli in occasione della giornata della prima confessione" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Ventun bambini hanno vissuto la giornata insieme, dal mattino alla sera".

Un'iniziativa originale della parrocchia che ha avuto un grande successo. "I genitori hanno preparato una recita" - dice don Rito - "Hanno messo in scena la drammatizzazione del 'padre misericordioso' incentrato sul figlio ribelle che se ne va ma alla fine torna e si riconcilia con il padre. Con l'abbraccio con il padre, la festa, la musica e i genitori vi erano, perciò, tutti i passaggi per una catechesi bellissima fatta dai genitori per i loro figli. E' stato molto bello vedere diverse persone, che nella vita normale hanno tanti impegni e svolgono mestieri diversi, diventare, sabato, attori in costume simpaticissimi. Sono stati così protagonisti del giorno della prima confessione dei loro figli e hanno contribuito a far capire cosa significa la misericordia di Dio".