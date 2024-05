Sanremo: parcheggio delle auto 'selvaggio' al Polo Nord e un furgone che occupa metà carreggiata (Foto)

Parcheggio selvaggio continuo, fermata del Bus totalmente ‘coperta’ dalle auto e un furgone presente 24 ore su 24, che occupa metà della carreggiata a monte.

E’ quanto ci hanno segnalato diversi residenti del quartiere del ‘Polo Nord’ a Sanremo ma anche semplici automobilisti che spesso transitano nella zona, in corso Inglesi. Effettivamente, dopo alcuni sopralluoghi, abbiamo notato come le auto siano regolarmente parcheggiate, in divieto, sullo stallo che dovrebbe essere della fermata del bus e, in parte anche sulla carreggiata.

Situazione analoga per un furgone, sistemato perpendicolarmente alla strada e che, anch’esso, occupa metà della carreggiata. Una situazione incresciosa che, di fatto, rallenta molto il traffico nella zona e che, a quanto ci è stato riferito, non è mai oggetto di interventi delle forze dell’ordine.

Il parcheggio selvaggio è presente in diverse zone della città ma, effettivamente, al ‘Polo Nord’ la situazione è da tempo così, senza che nessuno prenda provvedimenti.