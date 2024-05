Protocollo di collaborazione tra Confesercenti ed i Centri Antiviolenza: ecco tutte le novità

Novità in Confesercenti grazie all'attività di “Impresa Donna “.

In questi giorni è stato sottoscritto un importante protocollo di collaborazione con “Il Cerchio delle Relazioni”, cooperativa sociale che gestisce i “Centri Antiviolenza ISV” della nostra Provincia .

I Centri guidati dalla dottoressa Roberta Rota, grazie a un team di psicologhe, avvocate, volontarie, operano con percorsi mirati al rafforzamento della autostima e all'acquisizione di autonomia delle persone che hanno subito violenze e maltrattamenti .

Sono oggi un punto di riferimento per il contrasto alla violenza di genere, offrendo un sostegno vitale alle donne che affrontano difficoltà derivanti da partner violenti.

La nuova collaborazione con “Confesercenti Impresa Donna” nasce con la volontà di costruire, attraverso Cescot, struttura di sviluppo, ricerca e servizi per la formazione di Confesercenti, specifici percorsi di aiuto e di formazione nell'ambito del lavoro.

L'obiettivo è l'inclusione lavorativa delle donne colpite da violenza, da raggiungere attraverso la creazione di progetti mirati a sostenere l’autonomia professionale e di genere.

"Come Impresa Donna Confesercenti - afferma Erika Martini presidente provinciale- abbiamo pensato di offrire un supporto contro l'abuso economico a cui molte donne sono soggette, che spesso le rendono dipendenti e impediscono a loro di allontanarsi dal nucleo familiare, fornendo noi un'attività di consulenza gratuita . L'indipendenza economica è per loro essenziale, così come la ricostruzione dell'autostima."

La finalità è quindi quella di riuscire a fornire reali opportunità di reinserimento lavorativo alle vittime di violenza, per favorire l'indipendenza economica, l'allontanamento dal nucleo familiare problematico, attraverso la costruzione di percorsi personalizzati, per uscire dalla spirale della violenza.

In questo difficile percorso, Confesercenti vuole provare a dare un aiuto, a sostenerlo con il supporto diretto del mondo imprenditoriale e con la propria struttura organizzativa. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere una importante società specializzata nel mondo del lavoro, già nostra partener, con cui collaboriamo con successo .

Sosterà e costruirà con noi questo progetto Adecco Italia, società leader nel settore, attraverso la specializzata, Adecco Inclusion, che sviluppa e dà risalto al capitale umano, operando a valle delle selezioni .

Con Adecco Inclusion vogliamo concretamente offrire alle persone, soprattutto ai soggetti deboli, strumenti per potersi avvicinare al mondo del lavoro.

Per questo progetto nello specifico,Confesercenti e Adecco Inclusion metteranno a disposizione un team di professionisti attraverso le filiali presenti sul territorio. Verranno offerte soluzioni dedicate e servizi su misura, coinvolgendo le imprese associate nei vari settori ( turismo,commercio,servizi) che sono alla ricerca di personale, con campagne di sensibilizzazione e divulgazione di informazioni .

Alle donne verranno forniti servizi di supporto nella stesura dei Curriculum vitae , favorendo il corretto e veloce utilizzo della tecnologia e dell'Intelligenza Artificiale.

“Ognuno faccia la sua parte - conclude Erika Martini – servono azioni concrete per sostenere una battaglia contro la violenza sulle donne. Impresa Donna vuole impegnarsi nell'ambito del lavoro, offrendo opportunità di riscatto a tutti soggetti deboli, impegnandosi in prima fila , coinvolgendo le nostre imprese associate, la rete dei nostri servizi, attraverso la sensibilità e la passione di tante persone. Per noi un'altra tappa importante, un altro mattoncino , una nuova sfida che potremmo affrontare grazie alla sensibilità del gruppo Adecco, all'attiva presenza sul territorio della coop.” Cerchio delle Relazioni” ed alle associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio. Non siamo sole, lavoriamo in rete con professionisti di alta preparazione e con società di primo livello, siamo vicini al territorio .