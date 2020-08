Intervento di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Croce Verde Intemelia questo pomeriggio ai laghetti nella zona di Airole.

I soccorritori sono stati chiamati per via di un bagnante che non riusciva più a uscire dal fiume ma, all'arrivo dei mezzi, l'uomo era già fuori dall'acqua anche se molto spaventato e agitato.

Il tutto si è quindi risolto come un falso allarme.