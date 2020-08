Sanremo ritorna al cinema, riapre l’Ariston, Vacchino: “La macchina si rimette in moto, importante ritrovare il contatto con il pubblico” (Foto e Video)

Sanremo può tornare al cinema. Da oggi riprendono le proiezioni al Teatro Ariston, momento importante per l’azienda e per la città dopo mesi di chiusura forzata per via dell’emergenza covid-19. L’Ariston era già ripartito qualche settimana fa con il cinema all’aperto in piazza Borea D’Olmo, ma da oggi i film ritornano anche nelle sale.

All’ingresso tutte le misure previste dalle normative vigenti: verifica della temperatura, nominativo registrato, distanziamento in coda, gel per le mani e, soprattutto, la suddivisione dei posti in sala per fare in modo che tutti siano adeguatamente distanziati.

L’intervista al patron dell’Ariston, Valter Vacchino

Riprende così, anche se in modo ‘slow’, come tiene a sottolineare il patron Walter Vacchino, l’attività del cinema-teatro più famoso d’Italia. E riprendono anche le visite guidate, sempre con la massima attenzione per le norme vigenti. L’Ariston si potrà visitare già da questo weekend (alle 10 / ingresso 5 euro) e poi da martedì prossimo, (sempre dalle 10 e al costo di 5 euro).

Il ritorno dell’Ariston è un primo importante segnale di ripresa in vista del tanto temuto autunno. E tornare a guardare un film in sala può essere un bel momento di straordinaria normalità.