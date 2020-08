Sanremo: 128 famiglie in lizza per l’assegnazione delle case popolari, il secondo e il terzo posto della graduatoria saranno stabiliti da un sorteggio

L’assegnazione delle case popolari a Sanremo mette in competizione oltre 100 famiglie. Sono 128 le richieste arrivate agli uffici comunali che, in base alla normativa vigente, hanno stilato la graduatoria per gli aventi diritto egli alloggi. Tra i primi 10 classificati anche una famiglia residente a Riva Ligure. Nell’intera graduatoria, invece, ci sono diversi residenti in altri Comuni della provincia.

In base ai punteggi stabiliti dai responsabili del procedimento, il secondo e il terzo posto sono classificati a parimerito e, quindi, stando a quanto prevede il regolamento, saranno assegnati tramite sorteggio.

Si tratta della graduatoria provvisoria che ora dovrà essere valutata in base alle scelte che faranno i richiedenti. I nomi degli aventi diritto saranno consultabili nella sede dell’A.R.T.E. di Imperia, previo appuntamento e dietro esibizione del documento di identità del partecipante al bando, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì 10-12.30; martedì e giovedì 8.30-10.30 e 14.30-17.

In allegato la graduatoria