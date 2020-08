Imperia: Alessandro Piana (Lega) in visita al Carcere "Dovere delle istituzioni rimuovere le situazioni di disagio e rischio"

Questa mattina a Imperia il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha effettuato un sopralluogo presso il carcere di Imperia. Domani, accompagnato dal consigliere comunale matuziano (Capogruppo Lega - Salvini Premier) Daniele Ventimiglia, Piana, parteciperà anche a una visita insieme al segretario del SAPPe Michele Lorenzo, presso la casa circondariale di valle Armea. Sarà presente anche una delegazione dell'Ordine degli avvocati - osservatorio carceri Liguria.

Piana a Imperia ha compiuto il sopralluogo per verificare la situazione delle case circondariali, per quanto riguarda problematiche legate all'assegnazione dei detenuti, all'overflow delle celle utilizzate per la quarantena ed alle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. "La Polizia Penitenziaria è sempre in prima linea per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture carcerarie, ma purtroppo la mancanza di personale e di strumenti adeguati rende sempre più complicato il lavoro degli agenti" - dichiara Piana.



"Nelle case circondariali liguri vengono spesso assegnati detenuti problematici e questo, insieme al sovraffollamento, causa disagi poiché nessun apparato è in grado di gestire strutture che possono contenere 60 detenuti, ma in realtà, come nel caso del carcere di Imperia, ne ospitano circa un centinaio. - conclude Piana - A questo va aggiunto il problema dell'overflow delle celle-quarantena. E' quindi dovere delle istituzioni rimuovere le situazioni di disagio e rischio affinchè venga garantita la sicurezza sia dei detenuti sia degli agenti che devono poter svolgere il proprio compito con efficienza e strumenti adeguati".