Ferragosto 2020 tra Covid-19, restrizioni e qualche momento di relax: una giornata diversa dagli anni scorsi

Il Ferragosto di oggi, un po’ come tutte le ricorrenze che si sono susseguite dalla fine del mese di febbraio, sono state scandite dall’emergenza Coronavirus che, ormai, è entrata nel nostro vivere di tutti i giorni. Un clou della stagione estiva che sarà diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto anche se, fortunatamente, i tempi del lock down sono lontani e, almeno, possiamo uscire di casa, andare al ristorante e goderci qualche divertimento.

Ma, ovviamente, non sarà come gli altri anni. Non ci sono stati fuochi d’artificio per evitare gli assembramenti (come ad esempio a Sanremo) e tutte le solite manifestazioni sono a regime ridotto per lo stesso problema. Ci rimane la spiaggia, un bel bagno e per chi preferisce il fresco, una gita in montagna con annessa grigliata (attenzione agli incendi e a non lasciare degrado) e, perché no, una bella passeggiata nei boschi.

Non mancheranno mini appuntamenti, soprattutto musicali, che potete ‘spulciare’ nella nostra agenda sempre puntale e precisa. Il meteo è dalla nostra parte, almeno quello. Anzi, da diverse settimane ci assiste e da una mano agli operatori turistici che, finalmente, possono urlare il ‘tutto esaurito’ negli alberghi, sulle spiagge e nei locali.

Come sarà per voi il ‘Ferragosto Covid’? Se volete raccontatecelo, magari inviandoci una foto (redazione@sanremonews.it) della vostra grigliata, della giornata al mare o, comunque di un momento di relax. Sarà un modo per condividere questa giornata di mezza estate che, inevitabilmente, ricorderemo a lungo. Tra poco, purtroppo, per chi è in vacanza sarà il momento di tornare al lavoro. E poi ci sarà l’inizio delle scuole che scandirà il mese di settembre insieme alle elezioni.

Per ora teniamoci il Ferragosto, anche se targato Coronavirus, e cerchiamo di rispettare le regole sanitarie. Come ogni anno la nostra redazione si prende una pausa ma saranno garantite le notizie importanti.