Diano Marina: normative anti Covid-19 non bloccano la 'Cena in Bianco', quest'anno si fa... a casa

Curiosa e simpatica decisione per gli organizzatori della ‘Cena in Bianco’ di Diano Marina. Per domani sera, infatti, hanno deciso di organizzarla “ognuno a casa propria” in funzione delle normative anti Covid-19, che avrebbero creato non pochi problemi.

Quest'anno, per motivi di sicurezza, sono state infatti soppresse moltissime manifestazioni e, quindi, anche la cena in bianco non si farà, almeno non nei termini canonici. Sarà infatti una cena virtuale e, per questo, è stato chiesto alle persone che solitamente partecipano, di organizzare la tavola a casa propria, elegante e raffinata, vestirsi di bianco, scattare una o più foto e pubblicarle sul gruppo Facebook ‘Cena in bianco Diano Marina 2020’.

Le foto dovranno essere postate domani dopo le 21.