Sanremo, al Teatro del Casinò incontro sulla disabilità con i “Baroni Rotti” e il volo come rinascita

Un pomeriggio dedicato a disabilità, inclusione e rinascita personale attraverso il volo. Lunedì prossimo alle 16.30, presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, si terrà un incontro aperto al pubblico organizzato dal Club per l’UNESCO di Sanremo OdV insieme al Soroptimist Club di Sanremo. Protagonisti dell’appuntamento saranno i “Baroni Rotti”, piloti affetti da disabilità motoria che, già nel 1995, hanno fondato in Italia una scuola di volo dedicata a persone con analoghe condizioni fisiche, spesso conseguenti a incidenti stradali. Un progetto reso possibile grazie a specifici adattamenti dei velivoli, pensati per rispondere alle diverse esigenze dei piloti.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di riflessione su come lo sport e le passioni possano diventare strumenti concreti di recupero dell’autonomia e dell’autostima. Come spiegano i promotori, la missione dei Baroni Rotti è “promuovere il volo da diporto e sportivo non solo come attività ludica ma anche come percorso di crescita personale”, contribuendo così ad abbattere stereotipi e pregiudizi legati alla disabilità. L’evento, gratuito e a ingresso libero, gode del patrocinio del Comune di Sanremo, del Casinò di Sanremo e della Regione Liguria, a conferma dell’attenzione del territorio verso temi di forte impatto sociale.

Un appuntamento che unisce testimonianze, impegno civile e ispirazione, offrendo uno sguardo concreto su nuove possibilità di vita oltre le difficoltà.