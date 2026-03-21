Imperia, al via il Primavera Street Food Bevox: tra sapori, musica, danza e spettacoli per tutte le età

Prende il via a Imperia, presso la Banchina Aicardi, la prima giornata del Primavera Street Food targato Bevox, un appuntamento che promette divertimento, gusto e spettacolo per tutte le età. La manifestazione aprirà ufficialmente alle 11 con l’inaugurazione degli stand gastronomici e un incontro di Biodanza a cura di Orizzonti.life, dando subito il via a un’atmosfera all’insegna della condivisione e del benessere. Per tutta la giornata, fino a notte inoltrata, i visitatori potranno gustare un’ampia selezione di street food e birre artigianali.

Il pomeriggio sarà dedicato anche ai più piccoli: alle 16, nella tensostruttura allestita sotto le gru, andrà in scena lo spettacolo di burattini “Testafina cuore di Leone”, una storia coinvolgente e divertente, che arriva dopo il successo di “Fortunello e Marbella”. A seguire, dalle 17.30, spazio alla danza con l’esibizione dei Fresh ’n Clean, guidati dal maestro Simone Stella. I cinque ballerini, già protagonisti al prestigioso World of Dance di Los Angeles, porteranno sul palco energia e talento, conquistando il pubblico con una performance di livello internazionale.

Subito dopo sarà la volta del ritmo coinvolgente del Country Style & Smile, pronto a far ballare l’intera struttura. La serata proseguirà alle 21 con l’intervento del comico Enrico Luparia, che precederà il concerto dei Wavers 51, cover band imperiese dal sound new wave e punk rock. Una giornata ricca di appuntamenti, dunque, che segna l’inizio di una nuova stagione all’insegna del divertimento e della convivialità sul lungomare di Imperia.