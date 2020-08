Grande successo ieri sera per il concerto di Irene Grandi a Limone Piemonte

Grande successo per la tappa limonese di Anima Festival con Irene Grandi in concerto. La rocker fiorentina si è esibita ieri, mercoledì 12 agosto 2020, nel Piazzale Boccaccio di Limone Piemonte, di fronte a un nutrito pubblico accorso per l'occasione.

Lo spettacolo, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Crt e di sponsor locali, si è svolto garantendo massima sicurezza e nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

A fare gli onori di casa il sindaco Massimo Riberi, che prima dell'inizio dell'esibizione ha invitato il pubblico presente a raccogliersi in un momento di silenzio per ricordare i ragazzi coinvolti nel tragico incidente a Castelmagno nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto.

“Auspico che questo concerto possa rappresentare il primo tassello di una lunga e proficua collaborazione con i fratelli Chiarlo, direttori artistici dell'Anima Festival – ha commentato Massimo Riberi -. Quella di ieri sera è stata per noi anche un banco di prova logistico-organizzativa, per poter ospitare nei prossimi anni personaggi di spicco della scena musicale internazionale”.

L'artista toscana ieri, prima del concerto, si è goduta una giornata di relax a Limone Piemonte, passeggiando per le vie del paese e gustando i sapori della cucina piemontese, sostando a pranzo al Mac Miche e a cena presso il ristorante San Pietro dell'Hotel Grand Palais Excelsior.