Veronica Rudian a '2 ciapetti con Federico' presenta il concerto benefico di Ferragosto

Un nuovo cd, progetti futuri importanti tra cui una colonna sonora ed un concerto di beneficenza. Questi i contenuti dell’intervista con Veronica Rudian, musicista di Bordighera che vanta collaborazioni a livello internazionale, ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’.

Durante la trasmissione si è infatti parlato della sua carriera artistica con le esperienze vissute in America e dei progetti futuri che la vedranno protagonista anche della colonna sonora di una produzione cinematografica: “Sono stata scelta per scrivere le musiche per il film ‘Ad un passo dal cuore’ ” ha svelato. Intanto sabato 15 agosto, alle 21:30 ai Giardini Lowe a Bordighera, Veronica salirà sul palco per un concerto benefico. L’ingresso alla serata, intitolata ‘I suoni di Veronica Rudian’,sarà infatti ad offerta libera per contribuire all’acquisto di un mezzo per la Protezione Civile. “In questo concerto suonerò anche qualche brano inedito” anticipa Veronica.

Guarda il video dell’intervista che si chiude con un brano suonato dal vivo dal titolo “Il mare parla alla luna”:

