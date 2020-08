Riva Ligure: torna stasera in piazza Ughetto il Mago Zimba con le sue nuove magie

Prosegue, questa sera, la rassegna 'Bimbumbam a Riva Ligure' organizzata dall’Amministrazione Comunale di Riva Ligure sul palco allestito in piazza Ughetto dove si potrà assistere a spettacoli di vario genere. Il mago Zimba, lo stregone più pasticcione d’Italia, con i suoi mostriciattoli, darà vita ad una serie di nuovi esperimenti magici coinvolgendo i piccoli spettatori. La rassegna si inserisce nel quadro delle numerose iniziative volute dall’amministrazione rivasca per animare le serate estive di Riva Ligure.



L’assessore al turismo Francesco Benza, evidenzia “il mago Zimba è oramai diventato un appuntamento fisso di questa estate. Abbiamo voluto nuovamente proporre un suo spettacolo, che sarà pieno di novità rispetto ai precedenti perché abbiamo constatato che il pubblico si è sempre divertito. Sono curioso di vedere le novità che presenterà nello spettacolo di questa sera. Voglio ringraziare il consigliere Fabrizio Bianchi per il prezioso supporto che ha dato a questa iniziativa occupandosi, in tutti gli spettacoli, di fare l’accoglienza del pubblico".