Sanremo: auto straniere questa mattina sul 'carico e scarico', blitz con le ganasce in via Roma

Blitz della polizia locale stamattina in via Roma a Sanremo, sulle aree di carico e scarico delle merci, spesso occupate da veicoli stranieri. Chi posteggia su questi stalli crede di eludere le sanzioni del codice della strada, lasciando la propria vettura irregolarmente in sosta per lungo tempo.



Gli agenti del comandante Claudio Frattarola, accertate le condizioni per il blocco dei veicoli, hanno fatto intervenire la ditta convenzionata per apporre le cosiddette ganasce a tre autovetture, due con targa francese e una olandese. Una "disattenzione" che costerà cara agli sbadati turisti. Per liberare l'auto dovranno pagare una salata sanzione.