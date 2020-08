Cinque giovani di Sanremo positivi al Coronavirus dopo il rientro da una vacanza in Croazia: sono in isolamento

Cinque 18enni di Sanremo sono risultasti positivi al Covid-19, appena rientrati da una vacanza in Croazia. Il caso è emerso alcune ore fa e, per fortuna, i 5 non sono entrati in contatto con nessuno e ora sono chiusi in isolamento, in un appartamento.

I giovani, per festeggiare la maturità conseguita a luglio, hanno deciso di fare un viaggio in Croazia. Di ritorno, sul pullman dove viaggiavano, una ragazza di Torino ha mostrato alcuni sintomi riconducibili al Coronavirus e, per questo, è andata subito in ospedale dove il tampone ha confermato la sua positività.

Il gruppo sanremese ha sentito la compagna di viaggio e, per questo, ha subito preso il treno chiudendosi in uno scompartimento senza entrare in contatto con nessuno. Arrivati a Sanremo i giovani hanno avvisato i genitori e, il padre di uno dei 5 li ha subito fatti entrare in suo appartamento confinandoli dal resto delle famiglie.

Ovviamente è stata subito avvisata l’Asl che ha eseguito i tamponi. Tutti i ragazzi sono risultati positivi al Covid, anche se quattro di loro sono asintomatici. Uno ha un po’ di tosse ma non ha febbre. Ora i cinque giovani rimarranno in isolamento nell’appartamento e verranno seguiti dai medici dell’Asl in ‘sorveglianza attiva’.