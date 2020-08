Ventimiglia non ci sta: "Le analisi confermano la qualità cristallina del nostro mare, abbiamo chiesto chiarimenti"

“Abbiamo letto che la foce del Roja e del Nervia, secondo Goletta verde, sarebbero inquinate e abbiamo chiesto subito chiarimenti alla nostra società Aiga che però ha prontamente e categoricamente smentito”.

Interviene in questo modo l’Amministrazione comunale di Ventimiglia. “Non è assolutamente vero che ci siano le acque inquinate, fuori norma” tuona l’Aiga che prosegue: “Con dati alla mano, le analisi fatte dimostrano il contrario, analisi ripetute ieri, da cui risulta che non vi è alcuna dato fuori dai limiti di legge. Non considerando alcuni titoli letti assolutamente fuorvianti e menzionieri, in cui si fa intendere che addirittura sarebbe inquinate le acque della costa di Camporosso, Ventimiglia e Taggia”.

“Vogliamo chiarire – riprende l’Amministrazione frontaliera - che dalle analisi ufficiali risulta che le nostre acque sono cristalline, abbiamo la fortuna di avere un depuratore che sino ad oggi è gestito dall'Aiga in modo perfetto e quindi nessun inquinamento anzi il contrario. Il direttore di Aiga, Luciano Cosco, ci conferma che dalle analisi risultano livelli di eccellenza. Goletta verde ci esibisca per cortesia i suoi dati, noi pubblicheremo i nostri. Evitiamo di infangare, con titoli e notizie non verificate e senza contraddittorio, l'immagine turistica della nostra città”.

“I fiumi Roya e Nervia – termina l’Amministrazione - non sono sotto il controllo del Comune di Ventimiglia, perchè essi attraversano tutti i comuni delle rispettive vallate, ma in ogni caso, le analisi sono negative, nessun inquinamento”.