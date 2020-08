Sanremo: rifacimento segnaletica a porto vecchio, una lettrice chiede spiegazioni

Mancanza di posteggi a Sanremo, la denuncia di una lettrice.



"...la presente per esprimere con rammarico quanto appreso stamattina nel parcheggiare l’auto sul molo di porto vecchio, ovvero, che nei giorni 13 e 14 agosto dalle ore 9 alle ore 19 divieto di sosta per rifacimento segnaletica orizzontale… tutto normale… se non fosse che siamo nel periodo di maggior afflusso turistico nella nostra città, che è già carente di parcheggi di suo, e tanto per gradire il palafiori è fuoriuso. Vorrei comprendere il senso di questa operazione perché continuo a non capirlo".