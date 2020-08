Taggia: Nicolino Oggero Decano della Banda Pasquale Anfossi compie 71 anni, gli auguri dei colleghi

Tanti auguri di compleanno al M° Nicolino Oggero 71 anni, Decano della Banda Pasquale Anfossi di Taggia.



"Alle percussioni nella Banda Anfossi dal 1963 - si spiega nella nota -, dove sta continuando a portare competenza, esperienza, entusiasmo unito al rigore ed ordine, non solo nella sua sezione ritmica ma a tutta l'organizzazione del corpo bandistico Tabiese.

Dopo 4 mesi di interruzione (Covid) la Banda P. Anfossi si è ritrovata il 9 Agosto sera a Santo Stefano al Mare per un concerto in occasione della Festa Patronale. Concerto magistralmente riuscito non solo musicalmente, ma anche rispettando scrupolosamente le norme (DCPM). Un ringrazimento a Don Umberto Toffani, all'Amministrazione ed Autorità, al Sig. Mino entusiasta coordinatore, ed ancora a Nicolino, per tutto quello che sta facendo Grazie ed AUGURI!!!".

La Banda Pasquale Anfossi in autunno riprenderà i 'Corsi di Strumento'.

Per iscrizioni ed info: 360.638790