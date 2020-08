Coronavirus, Gruppo Pd: “Mai effettuati test sierologici ai poliziotti di Genova e Imperia. Ennesima promessa non mantenuta da Toti e Viale”

"Sono più di due mesi che gli agenti di polizia di Genova e Imperia attendono di essere sottoposti da Asl 3 e Asl 1 ai test sierologici per il Covid-19. La delibera della Giunta Toti, con tanto di annunci roboanti, risale all'inizio di giugno, ma da allora, come denuncia il sindacato Siap non è stato fatto nulla. Una situazione scandalosa e l'ennesima promessa non mantenuta dal centrodestra ligure". Ad informarne il Gruppo PD in Regione Liguria.

"Il nostro gruppo sia prima sia dopo la delibera di Giunta ha incalzato il presidente Toti e l'assessore Viale affinché fossero effettuati i test, come avvenuto in molte altre regioni. Al momento però le analisi hanno riguardato solo alcuni agenti di polizia di Savona e La Spezia, per quali, però, si attendono ancora i risultati. Tutto fermo, invece, come detto, a Genova e a Imperia.

Il Siap sta valutando, giustamente, un esposto in Procura. È incredibile come i partiti di maggioranza, a parole, dicano di stare sempre dalla parte dei tutori della legge, ma poi si tirino sistematicamente indietro, quando si tratta di intervenire in concreto per garantire dei diritti – in questo caso il diritto alla salute - di questi lavoratori".