Imperia: griglie rotte e discariche a cielo aperto, un cittadino segnala due magagne della città

Il lettore Gino Boffa invia due segnalazioni di situazioni alle quali bisognerebbe porre rimedio.

"Ad Imperia in Via San Pio da Pietrelcina in corrispondenza dell’accesso carraio del fabbricato in costruzione abbandonato da tempo sorge una discarica abusiva di materiale edile e altro. Ci sono i topi che girano da tempo in questa location e nessuno è mai intervenuto a pulire... in zona oltretutto non è mai stata effettuata la pulizia manuale della zona, salvo su richiesta dei residenti Siamo stufi di essere dimenticati dal Comune di Imperia.

Ieri mattina invece mi trovavo a passeggiare con amici ad Imperia in Piazza Unità Nazionale dove è presente la vecchia e funzionale stazione ferroviaria di Imperia Oneglia rispetto a quella attuale, dove mancano ancora tutti i servizi sono collegati (vedi Bar, edicola, ecc. ecc.).

Nel posteggio degli autobus di Linea della Riviera Trasporti ci sono tutte le griglie rotte che negli orari notturni possono causare seri danni a qualcuno. È una vergogna che negli ultimi anni nessuno è mai intervenuto; nelle ore notturne l’illuminazione è carente e se qualcuno cade si frattura una gamba come minimo…".