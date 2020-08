Vallecrosia: presentata questa mattina la candidatura di Veronica Russo (Fratelli d'Italia) alla Regione (Foto e Video)

E’ stata ufficializzata questa mattina, a Vallecrosia, la candidatura alla carica di Consigliere regionale per Veronica Russo. Ex Consigliere comunale della cittadina rivierasca e da alcuni mesi aderente a Fratelli d’Italia, la Russo entra nella schiera dei candidati alla prossima Amministrazione regionale.

E’ la stessa Veronica Russo a raccontarci la decisione della sua scelta: “Parto con la mia campagna elettorale dalla città in cui sono nata e cresciuta – ha detto – e per me è una grande opportunità. Per questo voglio ringraziare i vertici del partito, che mi consentono di fare un’esperienza che mi consente di cresce sul piano personale e professionale. La Regione è un traguardo importante, per intervenire a livello locale e territoriale, soprattutto per portare al Ponente migliorie a situazioni importanti. Ad esempio trasporti, sanità e turismo in genere: con il mio lavoro conosco molte categorie commerciali, artigianali, agricole ed alberghiere e credo ci sia ancora molto da fare. Sicuramente gli ultimi 5 anni sono stati importanti e l’Assessore al Turismo, mio collega di partito ha fatto molto bene, ma sono convinta che serva una continuità. Dobbiamo pensare ad una Liguria giovane e dedicata al turismo. Abbiamo clima, mare e montagna stupendi e su questo dobbiamo puntare su questo ‘fiore all’occhiello’ non solo per la Liguria ma per l’Italia in generale”.

Veronica Russo è, al momento, l’unica donna candidata a ponente: “Sicuramente dobbiamo attendere gli sviluppi delle altre liste ma, il fatto di essere una donna sono orgogliosa di esserlo. Mi rifaccio al nostro leader del partito, Giorgia Meloni, alla quale va tutta la mia stima e la mia ammirazione, sia per i principi e la determinazione con cui li porta avanti, ma soprattutto perché è una donna che vuole sempre conoscere tutto quello di cui parla e di cui si batte ogni giorno. Anche oggi sottolineo di dare la possibilità alle donne di sviluppare sul nostro territorio una cosa, considerata fino ad ora più prettamente maschile”.