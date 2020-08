Ventimiglia: quattro rappresentazioni in due serate per il circolo 'Reading & Drama' nel 'Decamerone 2020'

Due sere di successo, apprezzamenti e applausi per il ‘Decamerone 2020’ di Lilia De Apollonia e i suoi attori del circolo ‘Reading & drama’.

Il recital era ospitato da una cornice suggestiva, ovvero il giardino pensile del Palazzo Galleani-Biancheri, un affaccio sul mare originale e unico in Liguria. Il numeroso pubblico che ha assistito, ben quattro recite, due a sera, per permettere ai molti saliti al borgo antico di poter vedere il nuovo evento creato da De Apollonia, si è complimentato con attori e col musicista e cantante Carlo Ormea. I temi che prendevano spunto dal Decamerone ma in chiave attuale erano affidati a monologhi e a un duetto finale, mentre erano brani musicali eseguiti da Ormea ad anticipare o seguire le novelle.

I nomi degli attori oltre a Lilia: Donatello Colomba, Marco Corradi Paola Giolli,Tina Iavarone, Enza Manna, Giancarlo Orengo, Graziella Tufo e Toto Visconti. Lilia è come sempre anche regista, ed attrice. Varie le atmosfere evocate, a più registri, sino al finale ironico ed umoristico. Tra il pubblico amministratori della zona, molti turisti italiani, giornalisti e amici del gruppo. Hanno tutti apprezzato la location straordinaria e la bravura degli interpreti, che hanno recitato Neruda, Calvino, Fo e Rame, le musiche di Morricone, Conte, Battisti e altre melodie rivisitate.