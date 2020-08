Sanremo: bambini in festa a Villa Nobel per lo spettacolo ‘Hero Story’ (Fotogallery)

È stata una serata di grande festa e divertimento per i bambini che ieri sera si sono ritrovati nel parco di Villa Nobel per ‘Hero Story’. Lo spettacolo per bambini e famiglie dedicato al mondo dei super eroi era inserito nel ricco calendario manifestazioni del Comune di Sanremo che per l’estate 2020 ha inserito anche una serie di appuntamento per i più piccini.

Grande l’apprezzamento anche per la location, un parco di Villa Nobel che sta tornando alla ribalta grazie al lavoro di Comune di Sanremo e Prime Quality.

Fotogallery a cura di Tonino Bonomo