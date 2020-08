Bordighera, domenica prossima, edizione straordinaria della 'Giornata commerciale del ribasso'

Domenica prossima è in programma a Bordighera un’edizione straordinaria della 'Giornata Commerciale del Ribasso', organizzata dalla Confcommercio di Bordighera, in collaborazione con il Comune.



"L’appuntamento si svolgerà dalle 8 alle 20 nel centro cittadino - si spiega nel comunicato -, per l’occasione chiuso al traffico veicolare e trasformato quindi in una grande isola pedonale dello shopping, nella quale cittadini e turisti saranno potranno passeggiare tra le bancarelle e riscoprire il piacere dell’acquisto a prezzi molto convenienti, accompagnati dalla filodiffusione musicale.

La 'Giornata Commerciale del Ribasso' di Bordighera, firmata Confcommercio, ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

La Confcommercio ringrazia in modo particolare agli attori protagonisti della manifestazione, i commercianti, che, anche quest’anno, hanno sostenuto l’evento, dimostrando ancora una volta la forte volontà di valorizzare la città e il suo tessuto commerciale e ricordare alla cittadinanza e ai turisti l'importante ruolo da loro svolto. Domenica 9 agosto i commercianti di Bordighera vi attendo numerosi.