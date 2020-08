A Ventimiglia è stata la giornata della visita di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha incontrato la cittadinanza parlando dal palco di via Aprosio e non sono mancati i contestatori che hanno fischiato per tutta la durata del suo intervento. Da sottolineare anche la totale mancanza di distanziamento tra il pubblico e le mascherine che per molti ormai sono diventate un optional.

Nella fotogallery del nostro Tonino Bonomo vi raccontiamo la giornata in 64 immagini.