Sicurezza stradale: 280mila euro per interventi a Diano Arentino, Apricale, Pietrabruna, Terzorio, Airole, Montegrosso Pian Latte

La Regione Liguria ha reperito risorse per oltre 280 mila euro per finanziare 13 interventi di messa in sicurezza stradale, realizzazione di attraversamenti pedonali, marciapiedi e parcheggi in altrettanti piccoli comuni (con meno di 1000 abitanti).

“Si tratta di fondi – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – provenienti dalla gestione di parcheggi pubblici a pagamento, che vengono reinvestiti al 100% in questo ambito. Con questo stanziamento andiamo a finanziare interventi che erano rimasti inizialmente esclusi da un finanziamento legato a un bando del 2019: in quell’occasione era stata predisposta una graduatoria di 45 interventi, di cui 22 finanziati lo scorso anno con 383 mila euro. Grazie a queste nuove risorse – aggiunge Giampedrone – verranno realizzati ulteriori interventi strategici in diverse località, soprattutto dell’entroterra: confermiamo così la nostra attenzione sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità dei nostri borghi”.

I comuni interessati nella nostra provincia sono: Diano Arentino, Apricale, Pietrabruna, Terzorio, Airole e Montegrosso Pian Latte.