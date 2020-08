Decine di commenti positivi per l’inno ufficiale di Liguria Popolare, Costa: “Speriamo possa essere utile per diffondere sempre di più il nostro messaggio”

«Sono passate appena 24 ore dalla pubblicazione, ma il nostro inno ha già ricevuto decine di commenti positivi e speriamo possa essere utile per diffondere sempre di più il messaggio di Liguria Popolare». È quanto dichiara in una nota il presidente del movimento, il Consigliere regionale Andrea Costa.

«L’amico Sandro Giacobbe ci ha fin dall’inizio supportato nella redazione del testo e nella composizione della musica, poi con un gruppo di popolari siamo entrati in sala d’incisione e abbiamo registrato il pezzo: è stata un’emozione unica», spiega ancora Costa.

«L’inno è un modo semplice e diretto per concretizzare non solo il pensiero e il progetto di Liguria Popolare, ma anche la sua direzione nel futuro. Ci avviciniamo alle elezioni regionali e questa è stata una grande occasione per metterci in gioco e metterci la faccia, o sarebbe meglio dire la voce», continua il leader dei popolari liguri.

«Devo ringraziare Antonio Bissolotti, Roberto Italiani, Vittorio Mazza e Sergio Tommasini che mi hanno accompagnato nella realizzazione dell’inno, cantando al mio fianco. Questo pezzo contiene davvero i principi basilari su cui si regge Liguria Popolare, mentre il videoclip che lo accompagna ha come protagonista indiscussa la meravigliosa terra per cui ci battiamo ogni giorno, con i suoi luoghi mozzafiato “da Sarzana a Ventimiglia”. In bocca al lupo a noi, a questa marea blu e gialla che non vuole più fermarsi», conclude Costa.

Link al video: https://youtu.be/w7Uv9GBIx4U

Link per il download: https://we.tl/t-BChW36KjhA

Testo inno

Si alza un canto popolare

dentro le città,

c’è bisogno di cambiare quello che non va.

Siamo proprio come la marea:

siamo un nuovo movimento, che ogni giorno sta crescendo.

Siam Liguria Popolare, movimento in libertà

con il blu del nostro mare ed il sole che ci illumina…

Siamo questi due colori, nelle piazze e nei quartieri

ci confrontiamo con l’umanità

Da Sarzana a Ventimiglia, a chi ci ascolterà,

giù dai monti e nelle valli la voce arriverà,

senza urlare e senza dare facili illusioni.

Siamo un nuovo movimento,

per chi vuol fare un cambiamento!

Siam Liguria Popolare, movimento in libertà

con il blu del nostro mare ed il sole che ci illumina…

Siamo questi due colori, nelle piazze e nei quartieri,

la nostra voce non si fermerà!

Siamo un nuovo movimento, c’è nell’aria un cambiamento..

la nostra voce non si fermerà!

Siam Liguria Popolare, movimento in libertà

con il blu del nostro mare ed il giallo che ci illumina…

Siam Liguria Popolare, movimento in libertà

con il blu del nostro mare ed il giallo che ci illumina…

Siam Liguria Popolare, movimento in libertà

con il blu del nostro mare ed il giallo che ci illumina…